الهايكا توجه لفت نظر الى اذاعة “راديوماد” الخاصة

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “راديو ماد” من أجل خرق مسجل بحلقة 9 جوان 2022 من برنامج “ميدي ماد” يتعلق بالتطرق إلى نتائج سبر الآراء في مخالفة للفصل 172 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مشيرة ان فترة الاستفتاء انطلقت بداية من 03 ماي 2022 الأمر الذي يجعل القناة في وضعية مخالفة لأحكام هذا الفصل .

ودعت الهايكا في بلاغ اليوم الجمعة إلى عدم بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وعدم التعليق عليها في برامج الإذاعة وسحب الجزء موضوع الخرق من الحلقة المذكورة من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

واشارت الهايكا ان قراراها ياتي تطبيقا للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصلين 03 و172 منه وبناء على ما ورد في تقرير وحدة الرصد المتعلق بحلقة برنامج “ميدي ماد” والذي تضمن ان مقدم البرنامج تطرق في إطار تحليل العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية، الى نتائج سبر الآراء المتعلقة بنسبة رضا التونسيين على أداء رئيس الجمهورية.

واضافت الهايكا ان الفصل 172 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له ينص أنه: ” إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

واوضحت الهايكا أن التطرق إلى نتائج سبر الآراء حتى وإن لم يتعلق مباشرة بالاستحقاق القادم وهو الاستفتاء على دستور جديد فإن ذلك من شأنه توجيه الناخبين والتأثير على خياراتهم وهو ما يخالف منطوق الفصل 172 من القانون الأساسي المتعلق بالاستفتاء والانتخابات