فاروق بوعسكر: “هيئة الانتخابات ستنظر يوم 27 جوان في الاعتراضات المقدّمة إليها بخصوص الترشح لعضويّة الهيئات الفرعية”

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر “إنّ الهيئة ستنظر في الاعتراضات المقدّمة إليها بخصوص الترشح لعضويّة الهيئات الفرعية، يوم الاثنين القادم (27 جوان)، خلال اجتماع مجلسها والإعلان عن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الفرعية الذين سيتم الشروع في تكوينهم للانطلاق في مهامهم، داخل تونس وخارجها.

وكانت هيئة الإنتخابات نشرت القائمة الأوّلية للمترشّحين المستوفين لشروط عضوية الهيئات الفرعية، يوم الأربعاء الماضي (22 جوان الجاري) وأكّدت في بلاغ لها أنّ آخر أجل للاعتراض على قائمة المترشحين هو يوم الأحد 26 جوان 2022.

وأوضح بوعسكر في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، على هامش زيارة تفقّدية إلى المستودع المركزي لهيئة الانتخابات، أنّ الهيئة في حاجة إلى 99 عضوا وأنّه يمكن الإعتراض على القائمة التي تمّ نشرها، كما يجيز ذلك القانون الذي يمنح حق الاعتراض (مدة 3 أيام) لكل مواطن أو حزب سياسي أو جمعية لها اعتراض على أحد المترشحين وذلك عبر بريد الكتروني مخصّص للغرض متوفّر على الصفحة الرسميّة لهيئة الانتخابات وتقديم المؤيّدات.

يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر كان صرّح سابقا أنّ انتداب الهيئة ل 99 عضوا لحساب الهيئات الفرعية للانتخابات والبالغ عددها 33 هيئة بالداخل والخارج (27 هيئة بالداخل و6 هيئات بالخارج) وذلك بمعدّل 3 أعضاء لكل هيئة، “يتطلب الكثير من الوقت للتحري والتدقيق في مسألة حياد المنتدبين والتثبت من عدم وجود انتماء سياسي لهم”، مذكّرا بضغط الآجال في هذه المسألة وبضرورة أن تنتهي الهيئة من انتدابهم قبل موعد 3 جويلية 2022.

وكانت الهيئة الانتخابية أعلنت يوم الأربعاء 22 جوان، أنها تضع على ذمّة العموم، القائمة الأولية للمترشحين المستوفين لشروط عضوية الهيئات الفرعية (ابتداء من الخميس 23 جوان وإلى غاية الأحد 26 جوان)، بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بالداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.