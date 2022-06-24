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سليانة: تسجيل 20 إصابة جديدة من مجموع 56 عيّنة تحليل

2022/06/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بسليانة، اليوم الجمعة، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 56 تحليلا أي بنسبة حدوث تقدّر بـ 36 بالمائة.
وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 5 إصابات بكل من معتمدية الروحية ومعتمدية الكريب، و4 إصابات بكل من معتمدية قعفور ومعتمدية برقو وإصابتين بسليانة المدينة.
يذكر أنه تم بتاريخ أمس الخميس تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

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