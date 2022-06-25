الرابطة المحترفة الاولى- مرحلة التتويج (الجولة الختامية): منافسة غير مباشرة بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل اللقب

يسدل يوم الأحد الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باجراء مباريات الجولة العاشرة والاخيرة من مرحلة التتويج التي سيتم في اعقابها التعرف على هوية بطل تونس للموسم الرياضي 2021-2022 بعدما انحصرت المنافسة حسابيا بين صاحبي الصدارة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري.

في ملعب حمادي العقربي برادس، يستقبل الترجي الرياضي رائد الترتيب بـ 21 نقطة والمرشح الأوفر لنيل لقب البطولة اتحاد بنقردان متذيل الترتيب ب3 نقاط في مباراة سيخوضها أبناء باب سويقة بشعار وحيد هو الانتصار دون سواه لضمان التتويج بالبطولة السادسة على التوالي بغض النظر عن نتيجة شريكه في الصدارة الاتحاد المنستيري.

ولئن تبدو حظوظ زملاء محمد علي بن رمضان الأوفر في كسب النقاط الثلاث والظفر باللقب خصوصا بعد النجاح في الخروج بتعادل ثمين في طعم الانتصار بنتيجة 1-1 أمام النجم الساحلي يوم الخميس الماضي، فان ذلك لا يمنع شيخ الاندية التونسية من توخي الحذر وتجنب السقوط في عامل الثقة المفرطة امام منافس سيلعب دون ضغوطات وسيسعى جاهدا الى انهاء مشواره في مرحلة التتويج بنتيجة ايجابية بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية. وستجمع المباراة بين افضل خط هجوم في مرحلة التتويج الترجي الرياضي بمجموع 14 هدفا شراكة مع الاتحاد المنستيري باسوأ خط دفاع اتحاد بنقردان الذي اهتزت شباكه في 17 مناسبة.

ومن جهته، يتحول الاتحاد المنستيري الى عاصمة الجنوب لملاقاة النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث ب15 نقطة في تنقل صعب يتعين على ابناء المدرب فوزي البنزرتي حسن التعامل معه للدفاع عن حظوظهم الى اخر لحظة في سباق المراهنة على اللقب. ويتطلع الاتحاد المنستيري الى تحقيق العلامة الكاملة وانتظار عثرة الترجي الرياضي امام اتحاد بنقردان للتتويج بلقب البطولة للمرة الاولى في تاريخه غير ان المهمة لن تكون يسيرة باعتبار صعوبة مراس النادي الصفاقسي على ارضية ملعب الطيب المهيري وحرصه على ضمان المركز الثالث المؤهل لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي خلال الموسم المقبل.

ورغم أنّ الاتحاد المنستيري يعد أكثر الفرق تحقيقا للفوز في مرحلة التتويج بواقع 6 انتصارات، فانه قد يدفع ثمن تفويته في المركز الاول للمجموعة الثانية في اعقاب المرحلة الاولى من سباق البطولة لفائدة النادي الافريقي ما جعله يقتحم مرحلة التتويج بنقطتي حوافز خلافا للترجي الذي دخل معززا ب3 نقاط.