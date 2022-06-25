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القبض على خلية نسائية يشتبه في انضمامها إلى تنظيم إرهابي#خبر_عاجل

2022/06/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم امس الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي.

ويأتي ذلك على خلفية ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

وباستشارة النيابة العمومية تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف إمرأتين في مرحلة أولى ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء محلّ مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما أذنت النيابة العمومية في مرحلة ثانية بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة وفق موزاييك.

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