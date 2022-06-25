الترجي الرياضي يحذر جماهيره من امكانية قيام ” مندسين ” بأعمال شغب في مباراته مع اتحاد بنقردان

حذر الترجي الرياضي التونسي جماهيره من امكانية تواجد بـعض “المندسين” بالمدارج، لاحداث الشغب والتأثير على السير الطبيعي للمباراة التي ستجمعه غدا باتحاد بنقردان، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من مرحلة التتويج.

وأفاد الترجي الرياضي التونسي، في بلاغ على صفحته الرسمية، اليوم السبت، أنّه حريص على أن يكون اللقاء الختامي لهذا الموسم عرسا كرويا بأتم معنى الكلمة.. وأن يكلل بالنجاح في التتويج بالبطولة السادسة على التوالي والثانية والثلاثين في سجل فريق أكابر كرة القدم.

وأضاف النادي أنّ مصلحة الترجي الرياضي التونسي تستوجب تواجد أنصاره بمدارج ملعب رادس الى نهاية المبارة، داعيا الى التصدي لكل التجاوزات التي يمكن ان تؤثر على حظوظ الفريق في تحقيق ما أعتبره “الهدف المنشود في لقاء الجولة الأخيرة”.

يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي يتقاسم صدارة ترتيب مرحلة التتويج مع الاتحاد الرياضي المنستيري برصيد 21 نقطة.

ويحتاج الترجي الرياضي التونسي غدا الأحد الى الفوز على ضيفه اتحاد بنقردان لضمان التتويج بلقب البطولة، دون انتظار نتيجة مباراة منافسه المباشر الاتحاد الرياضي المنستيري، وذلك بفضل أسبقية فرق الأهداف في المواجهات المباشرة، و أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة، و إجمالي أهداف الذهاب، و إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.

وكان الترجي الرياضي التونسي قد فاز في الذهاب على الاتحاد المنستيري بـنتيجة 1 – 0 ، قبل أن ينهزم في لقاء الاياب بنتيجة 3 – 2 .

وسجل الترجي في مرحلة الذهاب 7 أهداف مقابل قبوله لهدف وحيد (6+) في حين سجل الاتحاد الرياضي المنستيري 6 أهداف مقابل قبوله لـ 3 أهداف (3+).