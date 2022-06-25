القبض على 8 نساء بالكرم الغربي يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي



أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت عن إلقاء القبض على 08 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي وذلك بأحد أحياء الكرم الغربي بالعاصمة.

وأبرزت أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من القبض على الخلية، بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

وأضافت أن الوحدات الأمنية تحولت بعد استشارة النيابة العمومية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف إمرأتين في مرحلة أولى، ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 06 نساء محلّ مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وأذنت النيابة العمومية بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات، حسب نص البلاغ.