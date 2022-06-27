بطولة ويمبلدون: أنس جابر في الدور الثاني

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، الى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى “غراند سلام”) اثر فوزها على السويدية ميريام بيوركلوند المصنفة 125 عالميا بشوطين لصفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين لحساب الدور الاول.

وستواجه انس جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الكندية ريبيكا مارينو المصنفة 104 عالميا والبولونية كاتارينا كاوا المصنفة 132 عالميا.

يذكر أنّ أنس جابر مصنفة ثالثة في بطولة ويمبلدون بعد البولونية ايغا شفاينتيك المصنفة الأولى عالميا والاستونية آنيت كونتافيت المصنفة الثالثة عالميا.