عاجل: حادثة غريبة على الحدود التونسية الليبية..وهذه التفاصيل..

وفاة مسترابة لشاب عثر على جثته بأحد شواطئ المنستير..#خبر_عاجل

حالة الطقس والحرارة لهذا اليوم..

بعد قرار الوزارة مواصلة اقتطاع اجورهم..تنسيقية الهياكل القضائية ترد وتحذر..

بطولة ويمبلدون: أنس جابر في الدور الثاني

2022/06/27 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، الى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى “غراند سلام”) اثر فوزها على السويدية ميريام بيوركلوند المصنفة 125 عالميا بشوطين لصفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين لحساب الدور الاول.

وستواجه انس جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الكندية ريبيكا مارينو المصنفة 104 عالميا والبولونية كاتارينا كاوا المصنفة 132 عالميا.

يذكر أنّ أنس جابر مصنفة ثالثة في بطولة ويمبلدون بعد البولونية ايغا شفاينتيك المصنفة الأولى عالميا والاستونية آنيت كونتافيت المصنفة الثالثة عالميا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn