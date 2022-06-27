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أوّل تعليق لسمير ديلو على مسألة تنصيص دين الدولة في الدستور #خبر_ عاجل

2022/06/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد المحامي و عضو هيئة الدّفاع عن حمادي الجبالي، سمير ديلو,أن الدستور الجديد سيكون دستور من كتبوه.

و أضاف ديلو في تصريح لجوهرة أف أم أن الهدف من الجدل الذي أثير حول الفصل الأول من الدستور الجديد هو الإلهاء ,متابعا قوله “يحطو دينها الإسلام دينها البوذية, دينها المسيحية ولا يعاودو دستور 2014 بالنسبة لي الدستور الجديد مرفوض” لأن المشكلة تكمن في شرعية هؤلاء الأشخاص” حسب قوله.

و تابع ديلو ” هؤلاء الأشخاص الذي يكتبون الدستور لا شرعية و لامشروعية ولا مصداقية لهم ولم تخولهم أي جهة أو تفوضهم لكتابة الدستور”.

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