مجلس الوزراء يصادق على مشروعي مرسومين و5 مشاريع اوامر رئاسية

صادق مجلس الوزراء، المنعقد، الاثنين، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، على مشروعي مرسومين وخمسة أوامر رئاسية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويتعلق مشروعا المرسومين بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتتصل مشاريع الاوامر الرئاسية الخمسة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وبتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

وتهم مشاريع الاوامر الرئاسية، ايضا، إتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية وتعيين سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 – 2022 الى جانب تعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 – 2023، وفق المصدر ذاته.