توزر: إحداث مركز للصحة الأساسية صنف 4 ببوهلال في دقاش بتمويلات كويتية

تسلّمت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، اليوم الاثنين، مركزا للصحة الأساسية صنف 4 أنجز في منطقة بوهلال من معتمدية دقاش بتمويل من سفارة دولة الكويت بتونس عن طريق جمعية “مرحمة” للمشاريع الاجتماعية والخيرية وذلك بقيمة 750 ألف دينار تشمل البناء والتجهيز.

وتتكون هذه المؤسسة الصحية من عيادات مخصصة لطب النساء، وطب الاسنان، والطب العام، ووحدة علاج، ووحدة تعقيم، ومكتب استقبال مجهز بكاميرات مراقبة، وصيدلية يستفيد من خدماتها حوالي 5 آلاف ساكن في منطقة بوهلال والمناطق السكنية المجاورة.

وبيّن مدير المستشفى المحلي بدقاش رئيس الدائرة الصحية بالمنطقة، رضوان صفية، في ما يتعلق باستغلال هذه المنشأة، بأن العقد الممضى بين وزارة الصحة وجمعية “مرحمة” ينص على احداث وتجهيز مركز للصحة الأساسية صنف 4، وقد تم الفروغ من البنا وهو بناء من الطراز الرفيع، حسب تأكيده، غير أن عملية التجهيز لم تكتمل بالنسبة للمخبر، وقسم التصوير الطبي في انتظار ايفاء الممول بالتعهّدات.

وسيقدم مركز بوهلال خدماته لما بين 4 آلاف الى 5 آلاف ساكن يتكبدون مشاق التنقل الى المستشفى المحلي بدقاش، وفق ممثل جمعية “مرحمة” ، ماهر الزني، ولن يكون هذا المشروع الأخير المنجز في ولاية توزر بواسطة الجمعية حيث تمت برمجة مشاريع أخرى في المجال الصحي لفائدة الجهة، مشيرا إلى أن الجمعية تولّت بناء 6 مراكز للصحة الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية.

من ناحيته، أبرز سفير دولة الكويت بتونس، علي أحمد الظفيري، أن التمويل انجز عن طريق تبرعات أفراد ومؤسسات، وهو مشروع يعزّز، في رأيه، روابط الاخوة بين دولة الكويت وتونس، ويدعم القطاع الصحي من حيث البنية التحتية، معربا عن أمله في أن تساهم أعمال قادمة في دعم قطاعات أخرى تحتاج التدخل.