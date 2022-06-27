سوسة: 89 إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين



أحصت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الاثنين، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات، وذلك بعد معالجة 237 عينة تحليل مخبري أمس الأحد، أي بنسبة تحاليل إيجابية تعادل 37 بالمائة، وذلك وفق آخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، وفق التحيين الأخير، إلى 70050 إصابة، توفي منهم 1463 مضابا، وتماثل للشفاء 68167 شخصا، في حين ما يزال 420 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة إلى 15 مريضا، من بينهم 4 يقيمون في أقسام الإنعاش.