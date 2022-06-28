وزارة الصحة تؤكد لمنظوريها الوقتيين والمتعاقدين مواصلة صرف أجورهم دون انقطاع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، في بلاغ توجهت به لمنظوريها المتعاقدين والوقتيين، أنها “ستواصل صرف أجورهم دون انقطاع”.

وأكدت الوزارة في بلاغها أن صرف أجور الاعوان المذكورين “سيتواصل إلى حين تسوية وضعياتهم الإدارية بالترسيم، وذلك في اطار اجراءات تشمل جميع الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العمومية.”

ويأتي البلاغ الوزاري بعد إعلان الجامعة العامة للصحة، اليوم الاثنين، في بيان، عن تنفيذ يوم غضب للمطالبة بترسيم العاملين الوقتيين والمتعاقدين لدى وزارة الصحة، وذلك يوم الخميس 30 جوان الجاري.

من جهتها، دعت وزارة الصحة منظوريها إلى “عدم الانسياق وراء الإشاعات”، التي قالت إنها “تهدف إلى تأزيم الأوضاع والإضرار بالقطاع الصحي ومصالح المواطنين”، حسب نص البلاغ.

وكانت النقابة العامة للصحة قد اتهمت في بيانها المذكور وزارة الاشراف بمواصلة “الضغوطات ضد المتعاقدين والتهديد المتواصل بقطع أجورهم بداية من شهر جويلية القادم”.

وأكدت الجامعة أن الوزارة تنكرت لكل الاتفاقات الممضاة سابقا لترسيم العاملين الوقتيين والمتعاقدين ومنعتهم بالتالي من حقهم القانوني.