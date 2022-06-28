باجة : السيطرة على حريق جبل المرة في مجاز الباب

تمتّ اليوم الثلاثاء السيطرة بالكامل على حريق جبل المرّة في معتمدية مجاز الباب بباجة الذى اندلع منذ حوالي منتصف نهار الأحد الماضي وأتى على 180 هكتارا من مساحات الصنوبر والاشجار الغابية المختلفة وعلى ثروات فلاحية ومنها أعلاف خشنة وشعير وزياتين سيتم حصرها في وقت لاحق حسب ما صرّح به العميد معز بن خليفة المدير الجهوى للحماية المدنية في باجة لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وقال إن الحريق الآن (حوالي متصف النهار) في مرحلة التبريد والمراقبة، مضيفا أنه لم يقع تسجيل خسائر في الارواح البشرية أو أضرار فى البناءات.

وبيّن نفس المصدر انه تم فتح بحث لتحديد أسباب هذا الحريق الذى استبعد ان تكون تلقائية أو بفعل عامل الحرارة فقط.

وتجدر الاشارة الى ان مصالح الحماية المدنية والغابات قد واجهت صعوبات في إطفاء حريق جبل المرّة اعتبارا للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التى وصلت الى 49 درجة

وقد تمّ استعمال الطائرة وأكثر من 11 وسيلة اطفاء للسيطرة على هذا الحريق.