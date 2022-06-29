سيرينا تودع ويمبلدون مبكرا بهزيمة صادمة من تان



خرجت سيرينا وليامز البطلة سبع مرات من الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي عقب هزيمة صادمة أمام الفرنسية هارموني تان التي تشارك لأول مرة في نهاية ملحمية لمنافسات يوم الثلاثاء بالملعب الرئيسي.

وبعد عام من انسحاب اللاعبة الأمريكية للإصابة، حين كان يخشى كثيرون أنها مباراتها الأخيرة في ويمبلدون، كانت عودتها مرتقبة اليوم لكن تان المصنفة 115 عالميا أطاحت بأحلام الأسطورة في مباراة متوترة وتفوقت 7-5 و1-6 و7-6.

ومع إغلاق سقف الملعب واقتراب موعد حظر التجول في ويمبلدون (الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي) أهدرت تان نقطة حسم اللقاء حين كانت وليامز على الإرسال والنتيجة 5-6 في المجموعة الفاصلة المثيرة.

وبدت وليامز المرهقة قريبة من الفوز مع تقدمها 4-صفر في الشوط الفاصل. لكن تان، التي لم تلعب في المجموعة الرئيسية في ويمبلدون من قبل، لم تستسلم وتقدمت 9-7 قبل أن تنتزع الفوز حين سددت وليامز ضربة أمامية في الشبكة.