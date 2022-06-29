سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 21 حالة شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 40752 منها 40119 حالة شفاء و1051 حالة وفاة.

وتم اليوم رفع 194عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 139136 عينة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود يوم الثلاثاء، حوالي 217171 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد لأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121313 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18344 شخصا، والجرعة الرابعة 699 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الذين الأشخاص بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية سيدي بوزيد قد بلغ 261073 شخصا،حسب آخر تحيين.