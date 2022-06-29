قيّم يعد تلميذة بتغيير أعدادها مقابل 4000 آلاف دينار.. وهذا ما اعترف به #خبر_ عاجل

أفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الاربعاء 29 جوان 2022، بأنه على إثر تقدم إمرأة إلى مركز الأمن الوطني برياض النصر راغبة في إثارة قضية عدلية في حق ابنتها القاصر 15 سنة ضد قيّم بأحد المدارس الإعدادية الخاصة بالجهة من أجل التحيّل.

وفي التفاصيل، عمد القيم إلى تسلّم مبلغ مالي في مرحلة أولى قدره 1500 دينار مقابل تغيير أعداد الفتاة وضمان نجاحها بالسنة الدراسية الحالية، ثم تسلّم مبلغ 2500 دينار في مرحلة ثانية.

هذا وأكّدت الفتاة أنها اتفقت وصديقها مع المشتكى به على أن يتم تسليمه المبالغ المالية المذكورة بأماكن معينة تم تحديدها بين صديق الفتاة والمظنون فيه عبر محادثات “الواتس آب” .

وللغرض تم تحديد مكان تواجد المظنون فيه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة والقبض عليه، بالتحري معه نفى اعتزامه تغيير أعداد الطفلة وكان ينوي سوى الإستيلاء على النقود.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “التحيل” والأبحاث ماواصلة.