تحدث عن غرفة عمليات بالنحلي: عماد الحمامي يفجرها ويكشف معطيات خطيرة عن الغنوشي..#خبر_عاجل

قال القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي اليوم، الخميس انه اثر تجربة مرّ بها على رأس الأمانة العامة لحركة النهضة للفترة اكتوبر 2019 -2020 ، فإنه خرج باستنتاج بعدم امكانية العمل مع راشد الغنوشي.

واردف قائلا في حوار مع في تصريح لاذاعةالجوهرة اف ام: “استنتجت بانه لا يمكنني العمل مع “هذا الرجل” بسبب الغموض الذي يحيط به”.

وكشف وفق شهادته انه: كان لا يمكن الوصول الى الطابق الخامس بمقر الحركة حتى بالنسبة لقيادات الحزب من الصف الاول، هذا دون اعتبار غرفة العمليات بالنحلي وعلاقات الغنوشي المرتبطة بشخصه فقط.. وهي طريقة تسيير لا يمكن ان تكون لسياسي، وفق تعبيره.

وقال إن خطة الامين العام للحركة هي في واقع الامر مجرد واجهة سياسية للامور الرسمية اما بالداخل فان هناك امورا اخرى، على حد قوله.