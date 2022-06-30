نادي جوفنتوس يعلن عن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

أعلن نادي جوفنتوس الايطالي, رسميا صباح اليوم الخميس, رحيل كل من, الأرجنتيني باولو ديبالا, الإسباني ألفارو موراتا والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي .

وينتهي عقد الثلاثي مع السيدة العجوز, نهاية شهر جوان الجاري, لكنهم رحلوا لأسباب مختلفة, حيث أعلن النادي انه لم يجدد عقد ديبالا, في شهر مارس الماضي, بسبب مطالبه المادية المرتفعة.

ودخل اللاعب الأرجنتيني في مفاوضات مع إنتر ميلان, ولكن الصفقة توقفت في الأيام الأخيرة, بعد عودة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو, إلى صفوف النيراتزوري.

ومن جهته يغادر موراتا جيوفنتوس بعدما أمضى موسمين على سبيل الإعارة, قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني, مقابل 20 مليون يورو.

البيانكونيري كان يملك بندا يسمح له بالتعاقد مع المهاجم الإسباني بشكل دائم, مقابل 35 مليون يورو, ولكن النادي الإيطالي رفض تفعيل هذا البند.

اما بيرنارديسكي يغادر السيدة العجوز بعدما أمضى 5 سنوات, في صفوف البيانكونيري, بعدما وصل من فيورنتينا, مقابل 40 مليون يورو. واجرى الجناح الإيطالي محادثات مع نابولي, ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن