زغوان : استرجاع ضيعة فلاحية دولية تمسح 508 هكتارات

استرجعت المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في زغوان اليوم الخميس ضيعة فلاحية دولية كانت مستغلّة بصفة شركة إحياء وتنمية فلاحية في منطقة “وادي الربح” في زغوان تمسح 508 هكتارات من الأشجار المثمرة والزياتين والمساحات المخصّصة للزراعات الكبرى.

وذكر أحمد السقني المدير الجهوي لأملاك الدولة أنه تمّ تسليم العقّار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفه وفق التراتيب الجاري بها العمل، لافتا إلى أن المساحة الجملية للأراضي الدولية التي تم استرجاعها قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع عقارات الدولة المستولى عليها دون وجه حق في ولاية زغوان 6300 هكتار.