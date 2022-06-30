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صاعقة رعدية تنهي حياة شاب بجندوبة..وهذه التفاصيل..

2022/06/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفي ليلة البارحة شاب في العقد الثالث من العمر اثر اصابته جراء صاعقة رعدية بمنطقة “الغراغيز” التابعة لبلدية سوق السبت من ولاية جندوبة.

وحسب جيران الهالك كان خارج منزله بعد تغير مفاجئ في الاحوال الجوية حيث شهدت المنطقة نزول كميات هامة من الأمطار رافقتها زوابع رعدية وصاعقة أصابته وتسبّبت في وفاته على عين المكان.

وقد حضر أعوان الأمن والحماية المدنية وممثّل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، حيث تمّت معاينة جثة الهالك ونقلها إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم.

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