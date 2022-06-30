تسليم 200 اشعار بالموافقة على تمويل مشاريع بولاية تونس تتراوح مابين 5 الاف و 150 الف دينار

قال وزيرالتشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، ان اشعارات تمويل لفائدة 200 مشروع في ولاية تونس، سيتم تسليمها اليوم،تتراوح قيمتها بين 5 الاف و150 الف دينار.

واوضح النصيبي في تصريح اعلامي على هامش اليوم الجهوي للمبادرة الخاصة الذي نظمته ولاية تونس بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن بمدينة الثقافة بالعاصمة، “ان اليات تمويلات المشاريع الخاصة متوفرة في تونس غير التنسيق بين الباعثين الشبان الراغبين في بعث المشاريع والادارات المختصة يبقى منقوصا وفي حاجة الى التطوير.

واكد الوزير ان الهدف المتنشود يتمثل في توفير التمويلات والمرافقة لضمان نجاح المشاريع وتوفير مواطن الشغل مبرزا ان الوزارة ستتعهد بمرافقة 500 مشروع لكل ولاية من ولايات الجمهورية، وكل ولاية تنجز ال500 مشروعا ستفتح لها حصة ثانية ب 500 مشروع اضافي.

من جهته قال المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، ان اشعارات التمويل التي سيتم اسنادها اليوم لفائدة 200 باعث، تصل اعتماداتها الى 3 مليون دينار مشيرا الى انها ستشمل العديد من الاختصاصات والقطاعات بالضافة الى باعثين من ضمن برنامج “رائدات” وبرنامج “كوفيد “وبرنامج جمعية القروض الصغيرة والتي ستسلم اليوم وحدها، 100 قرض بقيمة 500 الف دينار.

واضاف ان العمل يرتكز حاليا مع مختلف الاطراف المتدخلة على فكرة المشروع ودراسة المشروع ومخطط الاعمال وانجاز المشروع والمرافقة ما بعد الانجاز والمساعدة على الترويج والاحاطة وتنمية روح المبادرة مبرزا في هذا الصدد ان البنك التونسي للتضامن قد خصص تمويلات ل 16 الف قرض بعنوان سنة 2022، يصل نصيب ولاية تونس وحدها الى 1500 قرض باعتمادات تفوق 210 مليون دينار.

ولفت الى انه قد تم تسجيل ارتفاع في عدد المقبلين من الشباب على بعث المشاريع بنسبة 25 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 مبرزا ان نسبة الشباب من باعثي المشاريع الخاصة حاملي الشهادات العليا قد بلغت الى حد الان حوالي 28 بالمائة من المشاريع في حين يتطلع البنك في ان تصل هذه النسبة الى 35 بالمائة.

وتم خلال هذا اليوم امضاء اتفاقية شراكة بين البنك التونسي للتضامن ومركز الاعمال بتونس الكبرى يتولى البنك بمقتضاها توفير التمويل اللازم في حين يوفر المركز الخدمات غير المالية على غرار المرافقة والاحاطة واعداد مخطط الاعمال والمساعدة على الانجاز والتكوين …

وللاشارة فقد قام وزير التشغيل والتكوين المهني زيارة المعرض الذي تم تنظيمه بالمناسبة ويشمل بعض هياكل التمويل وهياكل الدعم والمساندة وورشات لتقديم الخدمات والمعطيات اللازمة في مجال المبادرة الخاصة