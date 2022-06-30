صفاقس- كوفيد 19: ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى أكثر من 35 بالمائة



ارتفعت نسبة الإيجابية في تحاليل تقصي الإصابات بفيروس “كورونا” في صفاقس إلى أكثر من 35 بالمائة بالنسبة لآخر دفعة تحليل منجزة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث أحصت الجهة 107 إصابات من مجموع 300 تحليلا منجزا، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الخميس.

كما سجلت الجهة حالة وفاة جراء الوباء و8 حالات تعاف من المرض، في حين يرقد حاليا 12 مصابا بالمرض في “قسم كوفيد +” و5 مصابين بأقسام العناية المركزة ومصابين اثنين بالمصحات الخاصة.

وفي إطار الترفيع من درجة الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة موجة جديدة محتملة لانتشار الوباء، التأمت أمس الأربعاء بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر جلسة عمل بإشراف المدير الجهوي للصحة حول الاستراتيجية الجهوية للتكفل بمرضى “كوفيد” وتضمنت طرح حلول لمعالجة نقائصها.

وقد عرفت الجلسة حضور المديرين العامين للمستشفين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة، والفريق المشرف على المستشفى الميداني العسكري، ورؤساء الاقسام الاستشفائية المتدخلة، ورئيس اللجنة الطبية وعدد من الإطارات عن وحدات كوفيد للمستشفى الجامعي الهادي شاكر، والادارة الجهوية للصحة والتفقدية الطبية والتفقدية الصيدلانية.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في صفاقس بلغ 2215 حالة وفاة والعدد الجملي للإصابات المكتشفة بواسطة التحاليل بلغ 82324 حالة وعدد المتعافين من المرض 79909 شخصا.