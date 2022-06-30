صفاقس: متابعة تقدّم انجاز المشاريع الكبرى المموّلة من البنك الاوروبي للاستثمار



انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية صفاقس، جلسة عمل خصّصت للنظر في تقدّم انجاز المشاريع الكبرى بصفاقس المموّلة من البنك الاوروبي للاستثمار، على غرار الممرات العلوية بالقاصة الكيلومترية عدد4، والتهيئة النهائية لمنطقة شط القراقنة المشمول بمسار القسط الثالث من مشروع المدخل الشمالي الجنوبي.

وافاد والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، في تصريح اعلامي، انه تم خلال هذه الجلسة، التي حضرها وفد عن البنك الأوروبي للاستثمار وممثلين عن المصالح المركزية والجهوية المعنية، تقديم عرض حول مدى تقدّم انجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بصفاقس التي يوليها أهالي الجهة همية قصوى لمردوديتها المتوقّعة على المسار التنموي بالجهة، ولدورها في تحسين ظروف العيش بالجهة حتى تصبح جذابة وجالبة للاستثمار، كما تم التطرّق الى ابرز المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الحائلة دون تقدم بعض هذه المشاريع.

وقال إنه “تم تقديم الوعود والتطمينات اللازمة لمؤسسات التمويل الدولية، في اشارة الى البنك الاوروبي للاستثمار، والتي تؤكد التزام السلطة الجهوية والادارات الجهوية المعنية بمتابعة سير انجاز المشاريع الكبرى بولاية صفاقس وتقدّمها من اجل استكمالها في الآجال المحدّدة”.

وأبرز انه تم الحديث خلال هذه الجلسة حول التهيئة النهائية لمنطقة شط القراقنة المتعلقة بمسار القسط الثالث من مشروع المدخل الشمالي الجنوبي وامكانية تمويله من قبل البنك الاوروبي للاستثمار، حيث تم اعلان طلب العروض لتعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة، وعرض الفرضيات الممكنة ثم اختيار الامثل منها.

يشار إلى ان الجلسة انعقدت بحضور رئيس بلدية صفاقس، والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان، والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، فضلا عن وفد البنك الاوروبي للاستثمار، ومديرة وحدة إنجاز المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.