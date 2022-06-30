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تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و44 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022/06/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


يشهد انتشار فيروس “كورونا” في ولاية تطاوين خلال هذه الفترة نسقا تصاعديا بأغلب معتمديات الولاية، حيث تم تسجيل 44 اصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بمعتمدية تطاوين الشمالية خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما اعلنته، اليوم الخميس، الادارة الجهوية للصحة بتطاوين.

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجّلة، وفق ذات المصدر، إلى 14 اصابة في معتمدية تطاوين الشمالية، و11 اصابة في معتمدية غمراسن، و10 اصابات في معتمدية تطاوين الجنوبية، و04 في معتمدية البئر الاحمر، واصابتين اثنتين في كل من معتمدية رمادة، ومعتمدية ذهيبة، واصابة واحدة في معتمدية الصمار.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة الى ان هذا الوباء الزم مصابين اثنين الخضوع للعلاج في قسم “كوفيد19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

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