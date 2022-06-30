“توننداكس” ينهي حصة الخميس على تراجع طفيف

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الخميس، على تراجع طفيف، ليدرك النقطة 52ر7486، وسط حجم تداول بقيمة 4ر13 مليون دينار، وذلك بفضل تبادل كتلتي اسهم لبنك تونس العربي الدولي بقيمة 3ر11 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية” .

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم المغاربية الدولية للاشهار، بعد ان زاد سعره بنسبة 8ر4 بالمائة بقيمة 340ر4 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وظفر سهم بنك تونس العربي الدولي بنصيب الاسد من المبادلات خلال الحصة، ليستحوذ على 4ر11 مليون دينار، اي حوالي 85 بالمائة من اجمالي المعاملات منهيا على نمو يناهز 7ر0 بالمائة وسعر 000ر71 دينار.

في المقابل، كان سهم مجمع “تواصل” القابضة الاضعف اداء خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 670ر0 دينار، في ظل معاملات بقيمة 22 الف دينار.

كما تدحرج سهم الشركة العصرية للخزف، بدوره، بنسبة 7ر3 بالمائة وسعر 780ر0 دينار، وسط مبادلات بقيمة 18 الف دينار.