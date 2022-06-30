قابس: توفير 76 ألف أضحية من قطيع المجترات الصغرى للجهة

أكد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بقابس، فتحي السلامي، اليوم الخميس، على توفر 76 ألف أضحية تتوزع الى 45 الف أضحية بوزن لا يقلّ عن 25 كلغ، و18 ألف كبش (بركوس)، و13 ألف ماعز (برشني).

وبيّن السلامي ان هذه الاضاحي متأتية من قطيع الجهة من المجترات الصغرى الذي يعدّ 432 ألف رأس من الاغنام، و192 الف رأس من الماعز موزعة بين 22 الف مربٍ.

وتنتشر تربية الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، وبالخصوص في معتمديات منزل الحبيب التي تعد 73 الف رأس من الاغنام و28 الف رأس من الماعز، ومعتمدية الحامة الغربية بـ 63 الف رأس من الاغنام و31 الف رأس من الماعز، ومعتمدية الحامة المتوفرة على 62 الف رأس من الاغنام و30 الف رأس من الماعز، ومعتمدية مارث وتعد 64 الف رأس من الاغنام و28 الف رأس من الماعز.

وقد تم في اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك الاتفاق، خلال جلسة عمل انتظمت ببلدية قابس، على تركيز نقطتي بيع للأضاحي بالميزان ومن المنتج الى المستهلك، بكل من سوق الجملة القديم بقابس وبسوق الجمعة بمنزل الحبيب.