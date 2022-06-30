مشروع الدستور الجديد للجمهورية يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب

صدر، مساء اليوم الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74، أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب. وهذه الأبواب، هي:

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الباب الثالث: الوظيفة التشريعية

الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية

الباب الخامس: الوظيفة القضائية

الباب السادس: الجماعات المحلية والجهوية

الباب السابع: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الباب الثامن: المجلس الأعلى للتربية والتعليم

الباب التاسع: تنقيح الدستور

الباب العاشر: أحكام انتقالية

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسلم يوم 20 جوان بقصر قرطاج، من العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق ل”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، المكلفة باعداد دستور جديد، مشروع الدستور الذي تم إعداده. وقد أكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أن هذا المشروع ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.