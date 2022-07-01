عاجل: هذا موعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وانتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية..

نص الباب العاشر من مشروع الدستور الجديد في فصله 139 على أن مشروع الدستور الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الاعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما أقر في فصله 140 على ان يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الاستفتاء وهو 25 جويلية 2022 تجسيدا لإرادة في التمسك بالنظام الجمهوري.

ونص مشروع الدستور في فصله 141 على أنه يستمر العمل في المجال التشريعي باحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.