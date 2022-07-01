عاجل: نشر الدستور الجديد بالرائد الرسمي..

زغوان : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 موظفين ورئيس جمعية مائية

صاعقة رعدية تنهي حياة شاب بجندوبة..وهذه التفاصيل..

اصابة 12 شخصا بجروح في حادث اصطدام بين لواج وشاحنة بالقصرين.. #خبر_عاجل

نشرة متابعة للوضع الجوي: الحرارة تصل إلى 48 درجة..#خبر_عاجل

2022/07/01 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن النسق التصاعدي للحرارة في تونس،يتواصل الجمعة 1 جويلية 2022، إذ تتراوح الدرجات القصوى بين 32 و39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 39 و46 درجة ببقية الجهات وتصل محليا 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

وتهب الرياح، جنوبية سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات في حين يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

وتكون السماء مغيمة جزئيا بالشمال والوسط وقليلة السحب بالجنوب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة وتشمل هذه الأمطار الجهات الشرقية للبلاد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn