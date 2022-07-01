نشرة متابعة للوضع الجوي: الحرارة تصل إلى 48 درجة..#خبر_عاجل

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن النسق التصاعدي للحرارة في تونس،يتواصل الجمعة 1 جويلية 2022، إذ تتراوح الدرجات القصوى بين 32 و39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 39 و46 درجة ببقية الجهات وتصل محليا 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

وتهب الرياح، جنوبية سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات في حين يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

وتكون السماء مغيمة جزئيا بالشمال والوسط وقليلة السحب بالجنوب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة وتشمل هذه الأمطار الجهات الشرقية للبلاد.