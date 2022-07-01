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هام: توقيت العمل الصيفي لمكاتب البريد..

2022/07/01 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلن البريد التونسي أن مكاتبه ستفتح، ما بين غرة جويلية و31 أوت 2022، من السابعة والنصف صباحا إلى الواحدة زوالا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ومن السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف يوم الجمعة

وأضاف، في بلاغ أصدره الجمعة، أن مكتب بريد مطار تونس قرطاج الدولي بصفة مسترسلة دون انقطاع كامل أيام الأسبوع في إطار عمل مكاتبه الخصوصية
وتؤمن مكاتب بريد مطارات المنستير الدولي وجربة- جرجيس و النفيضة وتوزر وطبرقة وصفاقس – طينة حصة عمل مسترسلة كامل أيام الأسبوع حسب نشاط الطيران.
وتؤمن وكالات البريد السريع ووكالات البريدية حصة عمل من السابعة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف يوم الجمعة.
وتواصل 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

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