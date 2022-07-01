الطبوبي يوجه رسالة هامة للقضاة..#خبر_عاجل

دعا الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، القضاة الى رفع الاضراب الذي تمّ إقراره منذ 6 جوان المنقضي والعودة إلى العمل بداية من الإثنين المقبل.

وحث الطبوبي القضاة المضربين عن الطعام على رفع إضراب الجوع والبحث عن أشكال نضالية أخرى.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطبوبي بممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضمّ رؤساء المنظّمات الوطنية برئاسة اتحاد الشغل وحضور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات.