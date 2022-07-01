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الملعب التونسي يجدد عقد اللاعب الموريتاني بوبكر ديوب الى غاية 2024

2022/07/01 أخبار, المصدر, رياضة

أعلن الملعب التونسي هلة صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة عن تجديد عقد اللاعب الموريتاني بوبكر ديوب الى غاية 2024.

وكان الملعب التونسي قد تعاقد مع ديوب في سبتمبر 2020، قبل نزوله الى الرابطة المحترفة الثانية غير ان اللاعب لم يشارك في الموسم الماضي في أي مباراة مع الملعب التونسي، لتواجد الأخير في الرابطة الثانية التي يمنع فيها الاستنجاد بخدمات اللاعبين الأجانب.

يذكر أنّ الملعب التونسي كان قد توّج في 20 ماي الماضي ببطولة الرابطة المحترفة الثانية ليصعد مجددا الى الرابطة المحترفة الأولى رفقة أولمبيك سيدي بوزيد.

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