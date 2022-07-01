حالة وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و37 اصابة جديدة ب”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الجمعة حالة وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية جراء لااضابة بفيروس كورونا و 37 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” حسب موقع الادارة الجهوية الالكتروني، الى 09 اصابات في معتمدية تطاوين الشمالية و08 اصابات في معتمدية غمراسن و07 اصابات في معتمدية تطاوين الجنوبية و06 اصابات في معتمدية رمادة و04 اصابات في معتمدية ذهيبة و03 اصابات في معتمدية البئر الاحمر,

واشارت الادارة الجهوية للصحة الى تقلص عدد المقيمين بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين الى مصاب واحد.