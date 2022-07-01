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قرار هام يخص مشروع الدستور الجديد..#خبر_عاجل

2022/07/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنه بعد الإطلاع على الأمر الرئاسي الخاص بنشر الدستور الجديد بالرائد الرسمي أمس الخميس والمقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، فقد تقرّر إضافة فقرتين الى الفصل 10، وذلك كالآتي:

الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) يتم بصفة استثنائية اتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين وبانقضاء 24 ساعة على الاجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.

الفصل10 (فقرة ثالثة جديدة) لايمكن للطرف المعني بالمشاركة باي حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء.

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