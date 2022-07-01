منوبة : افتتاح نقطة بيه الاضاحي بالميزان بالسعيدة

افتتحت اليوم الجمعة ، نقطة بيع الأضاحي بالميزان التابعة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في منطقة السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة .

وبمشاركة 15فلاحا ، تم توفير 620 رأسا ،وذلك مع التدرج في التزويد وحسب الطلب ونسبة الاقبال على النقطة وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة منى الرمضاني لمكتب وات بمنوبة .

وأضافت أنه تم تنظيم نقطة البيع بالتعاون مع المجمع المهني المشترك لللحوم الحمراء والالبان ، تماشيا مع البروتوكول الصحي بتوفير حوض تعقيم عجلات الشاحنات والسيارات الوافدة على النقطة ، فضلا عن فريق بيطري لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي وللإجابة على جميع الاستفسارات ،وفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة.

وأشارت إلى أن النقطة التي لاقت إقبالا لافتا في المواسم الماضية ومنذ تركيزها في 2016 ، شارك فيها مربوماشية من القيروان والوسلاتية وجلمة والفحص وسليانة ومنوبة وسيدي بوزيد موفرين خرفانا يقوم الفريق البيطري بمراقبتها وضمان سلامتها من الأمراض.

يذكر أن الأسعار في نقطة البيع المذكورة حدّد ب14 دينارا للكلغ الواحد ، وتتراوح أوزان الخرفان بين 30و70 كلغ، اي باثمان تفوق 400 دينار وتصل الى اكثر من 900 دينار .

وقد انتشرت عدد من نقاط البيع الخاصة على الطرقات ، وبالنقاط القارة البلدية ، فضلا عما توفره الاسواق الاسبوعية بمختلف المعتمديات من اضاحي وخرفان، لايزال الاقبال عليها ضعيفا .