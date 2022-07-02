أفاق تونس يعلن موقفه رسميا بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد..#خبر_عاجل

دعا المجلس الوطني لحزب افاق تونس، المشاركة بكثافة في الإستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية 2022، والتصويت بلا والتجنّد الكامل لحماية تونس مما اعتبره “منزلقات وإنحرافات خطيرة”.

واهاب، في بيان صادر عنه بعد اجتماعه السبت، بكل المُنظّمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية “من أجل التعبئة الإنتخابية العامة والتصويت بلا وبذل كل الجهود لإنقاذ البلاد من المجهول”.

واوضح “أن خيار التصويت بلا هو الخيار الوحيد الحالي لإنقاذ البلاد من الديكتاتورية والتطرّف والفشل الإقتصادي والإجتماعي”.

وجدّد الحزب رفضه للأداء الكارثي وللمسار الأحادي والتسلّطي الذي يعتمده قيس سعيد مشددا على “أن مسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء امتداد طبيعي ومنتظر للمسار الإقصائي وحصيلته الكارثية”.

واعتبر أن هذه المسودّة “تؤسس لنظام رئاسوي على مقاس قيس سعيد وترتد بتونس إلى زمن الحكم الفردي وثقافة الشخصنة” محذرا “من المضامين الظلامية للدستور الجديد والتي ستؤدي إلى إلغاء الطابع المدني للدولة ونشر التطرّف والإنغلاق وتغيير الهوية الحضارية للشعب التونسي”.

وشدد على أن تمرير هذا المشروع سيؤدي إلى “أزمات شاملة وإلى تدمير ما تبقى من الدولة وتعميق معاناة المواطنين في حياتهم اليومية”.

يذكر أن حزب افاق تونس كان قرر المشاركة في حملة الاستفتاء، والتصويت بلا على مشروع الدستور الجديد.