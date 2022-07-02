توزر: السيطرة على حريق في واحة نفطة القديمة التهم هكتارين من الأعشاب والأشجار و150 من أصول النخيل

تمت السيطرة، ظهر اليوم، على حريق نشب في واحة نفطة القديمة وذلك بعد تدخل استمر من العاشرة صباحا الى الثالثة والنصف ظهرا من فرق الحماية المدنية مدعومة بدائرة الغابات والمجامع المائية في الواحة المذكورة وفق ما صرح به لوات المدير الجهوي للحماية المدنية مبروك السعفي.

وبين نفس المصدر، ل(وات) بأن الحريق امتد على نحو هكتارين أتت خلالها ألسنة اللهب على عدد كبير من الأعشاب الجافة والأشجار الغابية المستعملة للتسييج فضلا عن تضرر 150 شجرة من أصول النخيل منها 90 شجرة مثمرة و60 غير مثمرة تراوحت بين الحرق الكلي والجزئي.

ولفت الى أن الواحة المتضررة تعاني الإهمال ما أدى الى وجود مكثف للأعشاب الجافة التي ساهمت في انتشار النيران مع الملاحظة أن التدخل تم بواسطة شاحنتي إطفاء ووسائل خفيفة متمثلة في مضخات مائية ووسائل إطفاء وقع تسخيرها من دائرة الغابات.