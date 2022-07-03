تركيز شباك موحد لاستفتاء 25 جويلية بفضاء المواطن في بلدية المنستير

انطلقت الأحد حملة الاستفتاء على الدستور المقرّر إجراؤه يوم 25 جويلية الحالي حيث وقع اليوم تركيز شباك موحّد بفضاء المواطن ببلدية المنستير لتلقي الإعلانات بالأنشطة التي سيقوم بها المشاركون في حملة الاستفتاء على غرار التجارب السابقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما أفاد به (وات) منسّق هيئة الانتخابات بالمنستير بسام حلاوة.

وأضاف أنّ الشباك الموحّد يضمّ ممثّلين عن مختلف الإدارات الجهوية المعنية كالكتابة العامة لولاية المنستير والإدارة الجهوية للنقل والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبلديات وإقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.

ويقع إعلام هيئة الانتخابات في بالمنستير بتنظيم أي نشاط قبل 48 ساعة من تاريخ التنظيم غير أنّها لم تتلقى إلى غاية اليوم وإلى حدّ الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال الإعلام بتنظيم أي نشاط حسب حلاوة.

وانطلق اليوم في العمل 58 عونا لمراقبة حملة استفتاء 25 جويلية موزعين على جميع المعتمديات بولاية المنستير. ويشمل عملهم الإعلانات أو التعهّد التلقائي أو عن طريق شكاية وفق ذات المصدر المسؤول.

وسيقع بالتنسيق مع ولاية المنستير تحديد أماكن للتعليق على الأقل مكان في كلّ معتمدية وضبط 161 خانة بكلّ مكان تعليق حسب بسام حلاوة.

وعاينت صحفية وات تركيز معلقة كبيرة الحجم بالمفترق الواقع بين قصر العلوم وبلدية المنستير وهي معلقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول “استفتاء 25 جويلية 2022، الشعب يختار.