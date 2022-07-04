قبلي: عملة البيئة والغراسات والبستنة يحتجزون شاحنتين لنقل المحروقات

عمد عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاثنين، الى حجز شاحنتين مخصصتين لنقل المحروقات، على مستوى المدخل الغربي لمدينة قبلي من اجل المطالبة بسداد اجورهم للاشهر الثلاثة الاخيرة، وقد تم على اثر لقائهم مع والي الجهة السماح للشاحنين بالمرور.

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة الهادي لحمر ل”وات” ان هذه الحركة التصعيدية التي تمثلت في منع مرور شاحنات نقل المحروقات من والي حقول الانتاج الموزعة بصحراء المنطقة، كانت بهدف الضغط على السلط الجهوية والمركزية من اجل سداد اجور العملة المتاخرة منذ ثلاثة اشهر، خاصة مع اقتراب عيد الاضحى وعجز اغلبهم عن شراء اضاحيهم

واضاف لحمر انه تم مؤخرا عقد جلسة مع والي الجهة، تم خلالها الاتفاق بشان جملة من النقاط اهمها السعي الى حلحلة ملف شركة البستنة والاسراع بعقد جلسة على المستوى المركزي تجمع بين كافة المتدخلين في هذا الملف قصد التوصل الى حل جذري “يقطع مع سياسة التسويف والمماطلة في التعاطي الحكومي” مع اشكاليات شركة البستنة التي ارهقت العملة وخاصة التاخر المتكرر في صرف اجورهم واضطرارهم في كل مرة الى تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.

وقد تنقل والي قبلي محمد الطيب الخليفي الى مكان احتجاز حافلتي نقل المحروقات اين التقى بالمحتجين ليؤكد اثر ذلك لمراسل (وات) انه اعلمهم بتحويل مبلغ مالي من قبل الشركة التونسية للانشطة البترولية للمجلس الجهوي لولاية قبلي، منذ الاسبوع المنقضي، وهو يتولى حاليا اتمام الاجراءات الادارية لتنزيل هذا المبلغ في الحساب البريدي لشركة البيئة والغراسات والبستنة حتى يتم صرفه للعملة في اقرب الاجال