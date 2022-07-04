سليانة: إنتداب 30 عون مراقبة لحملة الاستفتاء

قامت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة بانتداب 30 عون مراقبة للحملة، وذلك في إطار الإستعداد للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد المنتظر تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري، وفق المكلفة بالإتصال والاعتماد والتنسيق مع المجتمع المدني بالإدارة الفرعية للانتخابات نجاة طاع الله

وأضافت في تصريح اليوم الإثنين ل”وات” أنه تم تكوين المنتدبين للحملة من الجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بالحملة على مدى يومين، فضلا عن إستيفاء إجراءات أداء اليمين بالمحكمة الإبتدائية بسليانة

وأشارت إلى أن عدد مراكز الاقتراع بالجهة بلغ مبدئيا 192 مركزا ومن المنتظر أن تنطلق مصالح الهيئة يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم 8 جويلية الجاري في إنتداب 2416 عضوا بمراكز الاقتراع، ولفتت إلى تركيز الشباك الموحد بمقر الهيئة لإسداء الخدمات المتعلقة بالتظاهرات الجماهيرية وحملة الاستفتاء ليكون مفتوحا من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء

وذكرت أن الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة لم تتلق إلى غاية صباح اليوم الاثنين أية تصريحات من المشاركين في الحملة باعتزامهم القيام بأنشطة دعائية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على المراقبة الميدانية بخصوص امكانية تنظيم انشطة دعائية لا تخضع للتراتيب القانونية.