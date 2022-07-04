توننداكس يرتفع ب0،3 بالمائة في إقفال الإثنين

ويواصل توننداكس اتجاهه صعودا للحصّة الثانية على التوالي. وتمكن المؤشر المرجعي لبورصة تونس من تحقيق زيادة بنسبة 0،3 بالمائة خلال حصّة، الإثنين، ليقفل عند مستوى 7515،4 نقطة، وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 1،3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وكان سهم إسمنت قرطاج نجم الحصّة بتصدره قائمة الارتفاعات واستحواذه على القسط الأوفر من قيمة المعاملات. وسجل السهم زيادة بنسبة 5،5 بالمائة ليقفل في حدود 1،53 دينار وجذب معاملات بحجم 400 ألف دينار.

وظهر سهم المغازة العامة من بين الأسهم الأفضل أداء. ودون تسجيل أي مبادلات تمكن من تحسين آدائه بنسبة 4،5 بالمائة وإنهاء الحصّة عند سعر 13،590 دينار.

وكان سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة الأسوأ أداء، خلال الحصّة، إثر تراجع سعره بنسبة 5،6 بالمائة (1،340 دينار) دون أن تتجاوز قيمة المبادلات على السهم ذاته الألف دينار. وبلغت، تبعا لذلك، نسبة تحسن اداء السهم منذ بداية سنة 2022 مستوى 3،1 بالمائة.

وفقد، بدوره، سهم الشبكة التونسيّة للسيّارات والخدمات 3،4 بالمائة من قيمته وأقفل عند سعر 7،600 دينار في ما بلغت المعاملات على السهم ذاته 98 ألف دينار. يذكر أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة، التّي انعقدت يوم 30 جوان 2022، صادقت على توزيع أرباح بقيمة 0،800 دينار عن كل سهم يتم إسداؤها ابتداء من يوم 6 جويلية 2022.