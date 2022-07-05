سرقة خزنة مصنع بسوسة..وهذه التفاصيل..

عاجل: أول رد لقيس سعيد على ما أثير حول مشروع الدستور..

مقتل 6 وإصابة 24 في إطلاق نار بضواحي شيكاغو الأمريكية

الجثث تعفنت: وفاة أم وابنتها في ظروف غامضة بمنزل في صفاقس..#خبر_عاجل

سرقة خزنة مصنع بسوسة..وهذه التفاصيل..

2022/07/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدم مواطن ببلاغ لدى أعوان مركز الاستمرار بإقليم الأمن الوطني بسوسة، يفيد بتعرض صاحب مصنع لوحات إشهارية للسرقة بالقلعة الصغرى، وخلع خزنة حديدية داخله، والاستيلاء على مبلغ مالي قدر ب 24 ألف دينار.

وقد تمّ حصر الشبهة في أحد المظنون فيهم( زوج إحدى العاملات بالمصنع) ، وبعد ضبط مكانه بدقة وبعد إذن من النيابة العمومية، قامت الوحدات الأمنية، بعملية مداهمة شقة كائنة بمدينة حمام سوسة، كان يستغلها على وجه الكراء، وتم حجز مواد مخدرة والعثور على سيارة كان يستعملها المعني، وبداخلها مبلغ مالي ( 21 ألف و300 دينار)، وهاتف جوال جديد تمّ اقتناؤه بتاريخ يوم أمس.

وحسب ما أكدته مصادر أمنية للجوهرة أف أم، تحصن المعني بالفرار وتمّ إدراجه بالتفتيش، بعد تحديد هويته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn