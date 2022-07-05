سرقة خزنة مصنع بسوسة..وهذه التفاصيل..

تقدم مواطن ببلاغ لدى أعوان مركز الاستمرار بإقليم الأمن الوطني بسوسة، يفيد بتعرض صاحب مصنع لوحات إشهارية للسرقة بالقلعة الصغرى، وخلع خزنة حديدية داخله، والاستيلاء على مبلغ مالي قدر ب 24 ألف دينار.

وقد تمّ حصر الشبهة في أحد المظنون فيهم( زوج إحدى العاملات بالمصنع) ، وبعد ضبط مكانه بدقة وبعد إذن من النيابة العمومية، قامت الوحدات الأمنية، بعملية مداهمة شقة كائنة بمدينة حمام سوسة، كان يستغلها على وجه الكراء، وتم حجز مواد مخدرة والعثور على سيارة كان يستعملها المعني، وبداخلها مبلغ مالي ( 21 ألف و300 دينار)، وهاتف جوال جديد تمّ اقتناؤه بتاريخ يوم أمس.

وحسب ما أكدته مصادر أمنية للجوهرة أف أم، تحصن المعني بالفرار وتمّ إدراجه بالتفتيش، بعد تحديد هويته.