منع نور الدين بن نتيشة من السفر..وهذه حقيقة تورطه في قضية “أنستالينغو”..#خبر_عاجل

أكد اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022، السياسي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة منعه من السفر، مبينا أن من أسدى التعليمات بذلك ليس بعيدا عن دوائر القرار الأولى في البلاد.

وقال بن تيشة في تصريح لشمس اف ام، إنه لا يخاف ولا يهاب السجن، مُصرحا ‘لا يمكنكم إرهابي’.

وكشف أنه تم منعه من السفر في المطار بتعلة التعليمات حيث تم عرضه على الاستشارة ولم يمانع في ذلك ليتم فيما بعد إخباره بأن السبب هو المهنة المنصوص عليها في بطاقة تعريفه الوطنية (مستشار أول لرئاسة الجمهورية).

وتابع أنه تم إعلامه بفتح بحث في عدم تغيير المهنة، مشددا على أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض تغيير المهنة في بطاقة التعريف، موضحا أن بطاقة هويته صدرت في مارس 2017 وهي صالحة لـ10 سنوات.

وذكر أنه وعند السفر يستعمل جواز سفره الفرنسي لما يُتيحه من تسهيلات.

وتحدث نور الدين بن تيشة عن صفحات مقربة من حركة النهضة تعمل على تشويهه وعلى ترهيبه.

من جهة أخرى نفى أي علاقة له بقضية انستالينغو