مدنين : تواصل عملية التثبت من قائمات مترشحي اعضاء مكاتب الاقتراع قبل نشر القائمات يوم 10 جويلية

تنكبّ لجان تم تكوينها صلبة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في مدنين على عملية التثبت من الترشّحات المتقدمة لعضوية مكاتب ومراكز الاقتراع ومدى مطابقتها للقانون في انتظار نشر قائمات اعضاء مكاتب الاقتراع في اخر أجل حدّد بيوم 10 جويلية وفق ما ذكره منسّق الهيئة في مدنين علي زهمول.

وتتواصل محاورات انتداب اعضاء مكاتب الاقتراع التي انطلقت يوم امس حتى يوم غد الاربعاء، وذلك في مقرّ الهيئة بالنسبة بالنسبة لمعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش وفي بلدية جربة حومة السوق بالنسبة لمعتمديات جزيرة جربة الثلاث فيما تحتضن كل من بلدية جرجيس محاورات مترشحي هذه المعتمدية وبلدية بن قردان مترشحي هذه المعتمدية لعضوية مكاتب الاقتراع على ان تعقب هذه العملية نشر القائمات الاولية ثم تكوين المترشحين ليكونوا جاهزين ليوم الاقتراع يوم 25 جويلية.

وحسب منسق الهيئة فان عدد اعضاء مكاتب الاقتراع من رؤساء مكاتب ومراكز ونائبين ومساعدين يبلغ 4103 أعضاء يتوزّعون على 247 مركز و543 مكتب اقتراع.