حي ابن خلدون: إيقاف شخص بتهمة الإثراء غير المشروع وحجز 330 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس، اليوم الاربعاء، تبعاً لمعلومات دقيقة وبعد القيام بأعمال الاسترشاد والتعقب لمدة اسبوعين، من إيقاف أحد المشبوهين من سكان حي ابن خلدون، ضالع في ارتكاب جرائم صرف خارج الاطر القانونية والاثراء غير المشروع.

وقد داهمت الوحدات المذكورة، ثلاثة منازل في وقت متزامن، وبتفتيش احد المنازل تفتيشا دقيقا، أمكن العثور على مبالغ مالية متفاوتة من العملة الصعبة والعملة التونسية تم الكشف عنها بعد تعمد المعني اخفاءها باحكام في خزانة تحت الطبقة الخراسانية والسيراميك لأحد جدران المنزل.

وقد تم حجز 31549 اورو و5100 دولار و12880 دينار ليبي و80 الف دينار تونسية، بالإضافة إلى سيارة.

وقدرت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 330 الف دينار بالعملة التونسية بحساب السيارة ومجموع صرف العملة بالدينار التونسي والة عد الأوراق المالية.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.