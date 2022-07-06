كيسي: اللعب تحت قيادة تشابي كان عاملا أساسيا في قرار الانضمام لبرشلونة

قال فرانك كيسي لاعب خط وسط الكوت ديفوار إن فرصة اللعب تحت قيادة المدرب تشابي هرنانديز شكلت عاملا حاسما في قراره بالانضمام إلى برشلونة المنافس في بطولة الدرجة الأولى الاسبانية لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد مغادرته ميلان.

وقال كيسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بعد توقيعه لعقد حتى جوان 2026 “عندما يتصل بك مدرب عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يستحق ما تبذله من جهد وعناء” و “أنا سعيد حقا لكوني جزءا من هذه العائلة وهذا النادي الرائع “.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن ميلان بنهاية عقده في جوان الماضي بعد أن ساعد النادي في الفوز بأول لقب له في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية منذ 11 عاما الموسم الماضي.

وخاض كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب الكوت ديفوار.

كما أعلن برشلونة عن التعاقد مع مدافع الدنمرك أنديرس كريستيانسن، الذي سينضم إلى النادي في صفقة انتقال حر من تشيلسي.

وقال رئيس النادي جوان لابورتا، الذي ورث أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا بعد انتخابه العام الماضي لفترة ثانية، إن الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين “يريدون حقا اللعب لبرشلونة”.

ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة بطولة الدرجة الأولى الاسبانية صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.