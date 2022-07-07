صفاقس: نسبة الإيجابية في تحاليل التقصي تتخطى عتبة ال50 بالمائة لليوم الثاني على التوالي

تجاوزت نسبة إيجابية تحاليل التقصي على فيروس “كورونا” في ولاية صفاقس لليوم الثاني على التوالي عتبة ال50 بالمائة، وفق ما بينته الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

وناهزت نسبة الإيجابية خلال ال24 ساعة الماضية ال55 بالمائة، حيث أحصت الجهة 158 إصابة جديدة على مجموع 288 تحليلا منجزا وحالة وفاة واحدة بعد ان أحصت في اليوم السابق 218 حالة إيجابية على مجموع 428 تحليلا (وهو ما يناهز نسبة 51 بالمائة) بالإضافة إلى حالة وفاة.

وأخذ نسق إيواء المصابين بالوباء في الوحدات الاستشفائية للجهة في التصاعد بشكل ملحوظ حيث مرّ عدد المقيمين بقسم “كوفيد 19” خلال ال24 ساعة الماضية من 23 مصابا إلى 47 مصابا دفعة واحدة، ويقيم بأقسام العناية المركزة حاليا 5 مصابين وفي المصحات الخاصة 11 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفايات الناجمة عن الإصابة بالوباء والتي سجلتها صفاقس منذ ظهور الجائحة وصل إلى 2219 حالة وفاة، وبلغ العدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 83128 حالة تعافى منهم 80014 مصابا.