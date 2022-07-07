تطور الوضع الجوي للفترة الممتدة من 07 الى 10 جويلية 2022



قدّم المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة للاوضاع الجويّة للفترة الممتدة من 07 الى 10 جويلية 2022.

الخميس 7 جويلية 2022

يتميز الوضع الجوي، الخميس، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، بعد الظهر، تشمل المناطق الشرقية للوسط وتكون محليا غزيرة في وقت وجيز وبكميّات تتراوح بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أثناء السحب الرعدية.

وتشهد درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى منها بين 32 و38 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 38 و42 درجة ببقية المناطق وتصل الى 45 درجة بالجنوب الغربي.

الجمعة 8 جويلية 2022

وتكون السماء غدا، الجمعة، قليلة السحب بأغلب المناطق مع هبوب رياح شمالية بالشمال وشرقية بالوسط والجنوب تكون قويّة قرب السواحل وبالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا وتتراوح القصوى منها 28 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقيّة المناطق وتصل محليا الى 40 درجة بالجنوب.

السبت 9 جويلية 2022

تكون السماء قليلة السحب على أغلب المناطق يوم، السبت 9 جويلية 2022، الموافق لأوّل أيام عيد الإضحى، في ما تهب الرّياح من القطاع الشمالي قويّة نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها.

الأحد 10 جويلية 2022

يكون طقس، الأحد 10 جويلية 2022، صاف الى قليل السحب فمغيم جزئيا بعد الظهر، مع هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتحافظ درجات الحرارة على مستوياتها دون تغيير في المناطق الساحلية وتسجل ارتفاعا طفيفا داخل البلاد.