وزارة النقل تعلن عن استئناف طائرتين للخطوط التونسية لنشاطهما من ضمن 4 طائرات معطبة

استأنفت طائرتان للخطوط التونسية من جملة 4 طائرات معطّبة نشاطها، ويجري التدخل الفني على الطائرة الثالثة التي من المنتظر أن تدخل الخدمة هذه الليلة أو صباح غد الجمعة، فيما لا يزال التفاوض مستمرا لاستئجار طائرات اخرى، وفق بلاغ لوزارة النقل، الخميس

وقد تم اصلاح الطائرة بفضل تضافر كل الجهود الفنية للتسريع في إصلاحها، إذ استأنفت طائرة الخطوط التونسية كبيرة الحجم من نوع “أ 330” نشاطها لتؤمن الرحلة عدد 214 باتجاه اسطنبول، انطلاقا من مطار تونس قرطاج

وافادت وزارة النقل أن استئناف الطائرة المذكورة لسالف نشاطها، ياتي بعد التدخّل التقني للخطوط التونسية الفنية للقيام بعمليات الإصلاح والتجارب اللازمة والتأكد من توفر ظروف السلامة والأمان الجوي والقدرة على الطيران الآمن وفق المعايير الدولية.

واشارت في السياق ذاته، إلى صعوبة الحصول على قطع الغيار، التي تم تأمينها من بلفاست ثم فرانكفورت وباريس لتصل إلى تونس فجر اليوم الخميس، وهو ما سيساعد بشكل كبير في استعادة النسق العادي للرحلات الذي بدأ تدريجيا خلال الساعات الماضية نظرا لارتفاع قدرتها الاستيعابية.

وافادت الوزارة، في سياق اخر، أنه وقع الانتهاء بتوقيت الثانية صباحا من تاريخ اليوم الخميس من نقل كافة المسافرين الأفارقة والبالغ عددهم 118 مسافرا باتجاه كوناكري وداكار في أفضل الظروف بعد أن تمّ إيواؤهم وإعاشتهم في نزل.

وذكرت الوزارة أن خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم برئاسة وزير النقل ربيع المجيدي إلى حين استرجاع النسق العادي للرحلات التي تم تأمين نسبة هامة منها، مؤكدة انها تعمل جاهدة على الإيفاء بكافة التعهّدات التي تم الالتزام بها لتدارك هذا الوضع تدريجيا وفي الآجال المعلن عنها.